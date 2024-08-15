Студент из Туркменистана стал победителем третьей модели ЮНЕСКО

Абдылэзиз Сарыев, студент Международного университета гуманитарных наук и развития стал победителем в номинации Best idea and approach («Лучшая идея и подход») третьей международной модели ЮНЕСКО «Этика использования искусственного интеллекта в образовании».

Финальный этап мероприятия прошел с 12 по 14 августа в городе Алматы.

Как сообщили «Туркменпорталу» в МУГНиР, серьёзную конкуренцию участнику из Туркменистана составили студенты из 52 стран мира. Однако по итогам конкурса студенты из Туркменистана, Египта и Гонконга были выбраны в качестве лучших и получили награды соответственно за «Лучшую идею и подход», «Лучшего докладчика» и «Лучшую презентацию».

Третья международная модель ЮНЕСКО – образовательное мероприятие, в котором участники выступают в роли представителей государств-членов ЮНЕСКО, имитируя встречи, проходящие внутри Организации. Студенты, участвующие в этой модели, знакомятся с работой и целями ЮНЕСКО. Они получают представление о международных проблемах и знакомятся с ее ключевыми приоритетами.

Участники третьей международной модели ЮНЕСКО в Алматы выступали со своими работами касательно сферы искусственного интеллекта в своих странах и представили предложения для реализации актуальных тем в сфере искусственного интеллекта.