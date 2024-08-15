Студентам на заметку: оплачивать свою учебу онлайн в Туркменистане можно через портал e.gov.tm

В Туркменистане студенты высших и средне-специальных учебных заведений могут оплачивать свое обучение онлайн через портал государственных услуг e.gov.tm.

Услуга доступна в разделе «Онлайн услуги» / «Система образования» / «Студенческий взнос» и позволяет производить оплату с помощью пластиковых банковских карт системы «Алтын Асыр».

Для использования сервиса студентам необходимо войти в личный аккаунт на портале, используя данные, полученные в бухгалтерии своего учебного заведения. После заполнения информации по оплате и ввода данных банковской карты, платеж будет произведен. Важным условием для пользования услугой является подключение SMS-оповещения к банковской карте.

Портал e.gov.tm предоставляет и другие онлайн-сервисы, включая оплату коммунальных услуг, покупку билетов на транспорт и запись на оформление различных документов.

Доступный на туркменском и русском языках, с удобным интерфейсом и мобильным приложением, портал значительно упрощает взаимодействие граждан с государственными службами. Для получения дополнительной информации по онлайн оплате обучения можно обратиться по телефону 48-00-65.