«Реал» сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА

Испанский «Реал Мадрид» встретится с итальянской «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА, который традиционно открывает европейский футбольный сезон. В случае победы мадридский клуб станет рекордсменом по числу завоеванных трофеев этого турнира. Матч состоится сегодня, 14 августа, в Варшаве. Начало встречи запланировано на 23:55 по ашхабадскому времени.

«Реал», действующий победитель Лиги чемпионов, имеет в своем активе пять побед в Суперкубке УЕФА. Столько же побед у «Барселоны» и «Милана». Победа в предстоящем матче позволит мадридцам единолично возглавить список самых титулованных клубов в истории этого турнира.

Для «Аталанты» это будет дебютное выступление в Суперкубке УЕФА. Бергамский клуб завоевал право участвовать в матче, одержав победу над леверкузенским «Байером» в финале Лиги Европы.

Особый интерес к матчу подогревает ожидаемый официальный дебют за «Реал» французского нападающего Килиана Мбаппе.

Стоит отметить, что стартующий еврокубковый сезон ознаменуется изменением формата клубных турниров. В частности, в Лиге чемпионов количество участников увеличится с 32 до 36 команд, а вместо традиционного группового этапа будет введена единая лига с новым принципом формирования плей-офф.