Политические консультации между Туркменистаном и Турцией прошли в Анкаре

В Анкаре состоялись политические консультации между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Турецкой Республики. Туркменскую делегацию возглавил Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, а турецкую – Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны отметили высокий уровень межгосударственных отношений, динамично развивающихся благодаря усилиям лидеров двух стран. Обсуждались вопросы дальнейшего развития политико-дипломатических связей, расширения межпарламентского сотрудничества и укрепления договорно-правовой базы. Особое внимание было уделено планируемым визитам и встречам в этом году.

Стороны также рассмотрели вопросы экономического сотрудничества, включая взаимодействие в сфере энергетики и транспорта, и культурного диалога, с акцентом на науку, образование, спорт и здравоохранение. В рамках визита делегация Туркменистана почтила память Махтумкули Фраги, возложив цветы к его памятнику в парке «Туркменистан» в Анкаре.