Делегация Туркменистана принимает участие в Международной школе волонтеров
Туркменская делегация принимает участие в Международной школе волонтеров стран-членов Организации тюркских государств, которая проходит с 12 по 16 августа в Чуйской области Кыргызской Республики.
В форуме принимают участие около 100 человек из Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана, сообщается на сайте министерства культуры Туркменистана.
В рамках Школы состоятся мероприятия для укрепления международного сотрудничества и обмена передовым опытом по волонтерству.
Участники будут вовлечены в такие направления, как:
- Развитие сотрудничества и партнерства между добровольческими организациями.
- Привлечение внимания к важности волонтерства в решении социальных, экологических и экономических проблем.
- Формирование активного гражданского общества и создание условий для привлечения молодежи к волонтерской деятельности.