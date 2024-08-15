Делегация Туркменистана принимает участие в Международной школе волонтеров

Туркменская делегация принимает участие в Международной школе волонтеров стран-членов Организации тюркских государств, которая проходит с 12 по 16 августа в Чуйской области Кыргызской Республики.

В форуме принимают участие около 100 человек из Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана, сообщается на сайте министерства культуры Туркменистана.

В рамках Школы состоятся мероприятия для укрепления международного сотрудничества и обмена передовым опытом по волонтерству.

Участники будут вовлечены в такие направления, как: