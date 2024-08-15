Главный тренер сборной Туркменистана по футболу пройдет стажировку у Роберто Мартинеса в Португалии

Главный тренер национальной сборной Туркменистана по футболу Мерген Оразов в сентябре отправится на стажировку к главному тренеру сборной Португалии Роберто Мартинесу. Эта возможность стала результатом сотрудничества между Федерацией футбола Туркменистана (ФФТ), Азиатской футбольной конфедерацией (АФК) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Оразов будет присутствовать на сборе национальной сборной Португалии, общаться с тренерским штабом и наблюдать за подготовкой к двум матчам. Об этом сообщает «Голос СНГ».

Информация о предстоящей стажировке была озвучена в ходе беседы с международным инструктором УЕФА Геннадием Скуртулом, который находится в Ашхабаде в связи с проведением курсов АФК PRO. Это первые профессиональные курсы такого уровня в Туркменистане, направленные на повышение квалификации местных тренеров до международных стандартов.

Курсы АФК PRO проходят под наблюдением представителей АФК и являются частью масштабного проекта по повышению уровня тренерского образования в Азии. Успешное завершение курса позволит тренерам получить лицензию PRO – высшую категорию, дающую право работать в любой из стран-членов АФК.

Бердымурад Нурмурадов, технический директор ФФТ, отметил, что федерация усиленно работала над получением разрешения на проведение этих курсов. В рамках развития сотрудничества УЕФА также предложила Туркменистану участие в различных семинарах по детско-юношескому и женскому футболу.