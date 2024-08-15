Анонсированы инициативы Туркменистана по укреплению роли ООН в поддержании мира и безопасности

На предстоящей 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций делегациияТуркменистана направит свои усилия на реализацию инициатив по укреплению центральной роли ООН в глобальном поддержании международного мира и безопасности, продвижении принципов многосторонности и взаимовыгодного сотрудничества в межгосударственных отношениях. Об этом заявлено на сайте Постоянного представительства Туркменистана при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Данные инициативы затрагивают такие направления, как мир и безопасность, устойчивое развитие, экология и изменение климата, гуманитарная сфера.

Мир и безопасность

Усилия Туркменистана будут направлены на укрепление мира и доверия в регионе Центральной Азии, усиление роли Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, дальнейшее развитие механизмов миротворчества, нераспространения и разоружения согласно «Новой повестки для мира».

В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 78/266 от 21 марта 2024 года планируется провести в декабре 2024 года в Туркменистане торжественное открытие Международного года мира и доверия, а в течение 2025 года реализовать мероприятия в рамках «дорожной карты» Международного года мира и доверия.

Туркменистан продолжит организационную работу по разработке Стратегии глобальной безопасности. В данном контексте, туркменская сторона готова к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами, а также с соответствующими органами, учреждениями и институтами ООН.

Туркменистан намерен внести на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН проект резолюции «Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии», посвящённой 15-летию вступления в силу Договора и проведения первой Консультативной встречи стран- участниц в Ашхабаде 15 октября 2009 года.

В ходе 79-й сессии ГА ООН готовы внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции «Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии», основываясь на принятую в 2022 году Резолюцию и результаты Дебатов, проведённых 16 мая 2023 года по инициативе Туркменистана по пункту 61 повестки дня 77-й сессии Генассамблеи.

Также страна внесет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции «Постоянный нейтралитет Туркменистана», посвящённой 30-летию статуса постоянного нейтралитета Туркменистана.

В этой связи важно активизировать многостороннее сотрудничество в рамках Группы друзей Нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития, организовать и провести в Ашхабаде очередную встречу высокого уровня Группы друзей в декабре 2024 года.

Подтверждая свою готовность к продолжению тесного сотрудничества со специализированными структурами ООН по противодействию терроризмом, будем развивать взаимодействие с Программными офисами Контртеррористического управления ООН в Малаге и Дохе, специализирующимися соответственно на защите критической инфраструктуры и поведенческих аспектах борьбы с терроризмом. Основываясь на достигнутых ранее договорённостях, предлагаем провести в Туркменистане в ноябре 2024 года международное мероприятие, посвящённое запуску Руководства КТУ ООН по защите критической инфраструктуры.

Нацелены на завершение рассмотрения совместно с Контртеррористическим управлением ООН условий для создания Программного офиса КТУ для Центральной Азии.

На фоне эскалации военно-политического соперничества, создания новых блоковых конфигураций в различных регионах мира предлагается начать работу по «возврату» ценностей и принципов Движения Неприсоединения в международную повестку. Одним из принципов активизации деятельности Движения Неприсоединения, по мнению Туркменистана, призван стать нейтралитет, философия которого близка и понятна большинству неприсоединившихся государств. Поэтому нейтралитет должен стать в ряд определяющих мировоззренческих и практических подходов в новой деятельности Движения Неприсоединения.

Для этого Туркменистан предлагает государствам-членам ДН приступить к выработке согласованных подходов по включению в инициативу Туркменистана о Стратегии Глобальной безопасности положения о поддержке нейтралитета как одного факторов сохранения всеобщего мира и стабильности, предупреждения и нейтрализации конфликтов.

Учитывая успешный опыт работы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в Ашхабаде, предлагаем созвать в Ашхабаде встречу руководителей Центров по превентивной дипломатии ООН в 2025 году с целью обмена опытом и налаживания сотрудничества между странами региона.

В условиях роста числа международных конфликтов и их усложнения, необходимость в профессиональных и опытных медиаторах становится все более очевидной. Туркменистан, имеющий богатый опыт в поддержании нейтралитета и мирных инициатив, предлагает создать специализированную программу подготовки и работы глобальных медиаторов ООН.

Устойчивое развитие

Усилия в социально-экономической сфере и вопросах устойчивого развития будут направлены на стимулирование реализации Повестки 2030 с акцентом на искоренение нищеты, совершенствование международной финансовой архитектуры в целях поддержки развивающихся стран, укрепления глобальной энергетической и транспортной связуемости, смягчения последствий изменения климата, восстановления хрупких экосистем, сбалансированного развития глобальных коммуникационно-технических средств и систем искусственного интеллекта.

В этой связи предлагаем приступить к рассмотрению нижеследующих инициатив Туркменистана:

разработка Глобальной рамочной программы перехода к циркулярной экономике;

подготовка проекта Плана действий по реализации Десятилетия Организации Объединённых Наций по устойчивому транспорту па 2026-203 5 годы в сотрудничестве с Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам и пятью региональными экономическими комиссиями ООН;

проведение в Туркменистане Международного мероприятия в честь празднования Всемирного дня устойчивого транспорта и очередной Министерской встречи Группы друзей устойчивого транспорта, в соответствии с резолюцией 78/148 Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития»;

создание Глобального атласа устойчивой транспортной связанности и Альянса по глобальной энергетической безопасности и устойчивому развитию. Наша страна продолжит усилия по достижению взаимопонимания в этих направлениях как ключевого условия достижения Целей Устойчивого Развития.

Экология и изменение климата

В качестве важного шага в принятии стратегического подхода к экологическим проблемам Центральной Азии Туркменистан продолжит работу по учреждению специализированной структуры — Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, который предметно и системно работал бы над климатической тематикой.

Во исполнение резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 79/8 «Рассмотрение модальностей создания специальной программы Организации Объединенных Наций для бассейна Аральского моря» от 19 мая 2023 года, Туркменистан продолжит консультации с соответствующими учреждениями ООН по подготовке проектных документов для учреждения Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря (UN SPAS).

Важнейшим вопросом, выходящим далеко за региональные рамки, является сохранение уникальных природных богатств Каспийского моря. В этой связи, в целях придания конкретного содержания международным усилиям в этом вопросе предлагаем организовать в ноябре 2025 года Второй Каспийский экологический форум.

Гуманитарная сфера

В контексте деятельности по укрепления прав и возможностей женщин, предлагаем рассмотреть вопрос о создании механизма регулярных международных консультаций Диалога по реализации глобальной повестки «Женщины, мир и безопасность» с участием учреждений ООН: Комиссии ООН по миростроительству, структуры «ООН-Женщины» и других международных и региональных организаций. Такой механизм мы полагаем обоснованным реализовать на базе потенциала Диалога женщин Центральной Азии, инициированного Туркменистаном.

Продолжим работу по поддержке работы учреждённого по инициативе Туркменистана Диалога молодёжи Центральной Азии в целях реализации международной повестки «Молодёжь, мир и безопасность».

Туркменистан проделал значительную работу по сокращению и предотвращению безгражданства. Принимая во внимание имеющийся в этой сфере позитивный опыт, Туркменистан намерен провести Региональную конференцию по упомянутой выше тематике.

В целях дальнейшей реализации инициатив в области спортивной дипломатии и укрепления роли Туркменистана на международной арене в качестве одного из ключевых игроков в продвижении глобальной повестки «Спорт во имя мира и развития», предлагается развить опыт проведённых в апреле 2024 года в рамках Недели устойчивого развития Генассамблеи ООН в г. Нью-Йорк первых дипломатических Игр дружбы Организации Объединённых Наций. В этой связи намерены совместно с Постоянным Представительством Индии при ООН внести на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции, нацеленный на закрепление ежегодной практики проведения вышеуказанных Игр под эгидой ООН для реализации потенциала спорта как инструмента укрепления международного гуманитарного сотрудничества, межгосударственного диалога и доверия.

С целью продвижения межкультурного диалога и имплементации резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по поддержке многоязычия в международных отношениях, предлагается продолжить работу по продвижению проекта резолюции Генассамблеи ООН «Всемирный день тюркских языков».

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Для реализации данных инициатив Туркменистан намерен активно работать как на национальном уровне, так и в международных форматах в целях сохранения и упрочнения всеобщего мира стабильности и безопасности и выполнения Целей Устойчивого Развития, отмечает источник.