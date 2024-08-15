«Алтын асыр» победил «Ист Бенгал» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов АФК-2

Туркменский «Алтын асыр» обыграл индийский «Ист Бенгал» на выезде в отборочном матче второй Лиги чемпионов АФК-2024/25 и вышел в групповой этап турнира.

Встреча, состоявшаяся сегодня в Калькутте, завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Язгулы Ходжагельдыева. В составе победителей забитыми мячами отметились Мурат Аннаев (18-я минута), Селим Нурмурадов (28-я) и Михаил Титов (52-я).

Соперники ашхабадского клуба по групповому раунда Лиги чемпионов АФК-2 определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 16 августа в Куала-Лумпуре. «Алтын асыр» попадет в четвертую корзину.