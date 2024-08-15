Австралийские арбитры назначены на матч отбора Лиги чемпионов АФК-2 между «Ист Бенгал» и «Алтын асыр»

Бригада арбитров из Австралии во главе с рефери ФИФА Алексом Кингом будет обслуживать предварительный матч второй Лиги чемпионов Азии сезона 2024/25 между индийским клубом «Ист Бенгал» и туркменским «Алтын асыр». Встреча состоится сегодня, 14 августа, на стадионе «Солт Лейк» в Калькутте.

Помощниками главного арбитра назначены соотечественники Кинга – Джеймс Линдси и Керни Робинсон. Функции резервного судьи возложены на Дэниела Элдера. Этот матч определит дальнейшую судьбу «Алтын асыр» в азиатских клубных турнирах: победитель продолжит борьбу в Лиге чемпионов АФК-2, а проигравший отправится в Лигу вызова.

«Ист Бенгал» вступает в турнир как победитель Суперкубка Индии-2024, в то время как «Алтын асыр» представляет Туркменистан в качестве серебряного призера национального чемпионата 2023 года. Стоит отметить, что чемпион Туркменистана «Аркадаг» уже обеспечил себе место в групповом этапе Лиги вызова АФК-2024/25.