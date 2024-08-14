Экологическая акция «Зелёные игры» прошла в городе Хазар

11 августа, накануне Международного дня Каспийского моря, в городе Хазар Балканского велаята состоялась экологическая акция «Зелёные игры». Мероприятие организовали Общество Охраны Природы Туркменистана и альпинистский клуб «МЕРТ» при поддержке проекта ПРООН «Устойчивые города Туркменистана».

Участники акции, среди которых были сотрудники ООПТ, члены альпклуба «МЕРТ», волонтёры и отдыхающие, собрали более двух тонн мусора на побережье Каспийского моря в районе Гызылгум. Основную часть отходов составили пластик и стекло.

Организаторы подчеркнули важность экологического воспитания и призвали граждан к ответственному отношению к природе. Местные жители отметили, что подобные уборки необходимо проводить регулярно.

Акция направлена на привлечение внимания к проблемам загрязнения Каспийского моря и сохранения его экосистемы. Организаторы надеются, что это мероприятие поможет повысить экологическую сознательность граждан и сохранить чистоту побережья.