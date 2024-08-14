Футбольный клуб «Алтын Топ» объявляет набор юных талантов

В Ашхабаде открывается уникальная возможность для детей от 5 до 13 лет сделать первый шаг к профессиональной футбольной карьере. На просмотр юных спортсменов приглашает ФК «Алтын Топ».

Футбол, бесспорно, является спортом номер один в мире, и «Алтын Топ» стремится воспитать новое поколение талантливых игроков. Регулярные занятия этим видом спорта не только укрепляют здоровье, но и вырабатывают дисциплину, столь необходимую в жизни.

Тренировки проходят на натуральном газоне в 4 микрорайоне Ашхабада. Занятия проводятся три раза в неделю: для старшей группы – по понедельникам, средам и пятницам, для младшей – по вторникам, четвергам и субботам.

Родители, желающие записать своего ребенка на занятия или получить дополнительную информацию, могут связаться с тренером по телефону: (+993 65 669654).