Фестиваль Leto Bazaar пройдет в Ашхабаде 18 августа

В Ашхабаде 18 августа состоится масштабная благотворительная ярмарка-фестиваль Leto Bazaar, объединяющая шопинг и развлечения. Мероприятие пройдет в отеле «Ак Алтын» (бывший «Кактус») с 16:00. Вход составит 20 манатов, все собранные средства будут направлены на благотворительность, сообщают организаторы.

Посетители смогут приобрести стильную подержанную одежду, посуду и уникальные изделия ручной работы. Для книголюбов организована акция «книга в обмен на жизнь» от магазина Readit Store. Гости также смогут преобразить купленные вещи по своему вкусу.

Организаторы подготовили разнообразную программу: зоны для отдыха и общения, музыкальное сопровождение от диджеев, а также возможность насладиться композициями свежих цветов и мороженым. Для тех, кто хочет избавиться от ненужных вещей, будут установлены специальные боксы.