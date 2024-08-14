Туркменистан и южнокорейская LS Cable & System обсуждают производство оптических кабелей

Агентство «Туркменарагатнашык» провело видеопереговоры с представителями южнокорейской компании LS Cable & System по вопросам поставок и создания производства оптических кабелей в Туркменистане.

Стороны договорились о дальнейших контактах и обсудили возможность подписания Меморандума о взаимопонимании, а также организацию визита туркменской делегации на завод LS в Южной Корее. Об этом со ссылкой на пресс-службу туркменской дипмиссии в Сеуле сообщает SNG.TODAY.

В переговорах приняли участие представители отделов продаж и производства оптических кабелей LS Cable & System, а также заместитель председателя и руководитель группы по развитию инфраструктуры агентства «Туркменарагатнашык». Встреча прошла в формате видеоконференции.

Это не первый контакт между сторонами, в сентябре 2023 года уже проводилась онлайн-встреча, на которой обсуждалось сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий.