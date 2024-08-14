Театр северного региона Туркменистана откроет сезон премьерами

Коллектив Дашогузского государственного музыкально-драматического театра имени Нурмухаммеда Андалиба готовится открыть новый сезон яркими премьерами.

Как сообщает «Туркменистан: золотой век», новый спектакль ожидает самых юных зрителей. Известный режиссёр Гуванч Баймедов работает в эти дни над постановкой сказки Aýperi по одноимённому произведению драматурга Аймамеда Ишангулыева.

В спектакле-сказке задействованы известная в велаяте бахши Г. Гаипова и актёры театра А. Бердыева, Н. Халлакова, М. Араздурдыева, О. Оразмедов. Яркие декорации подготовлены художником К. Бабаевым, красочное музыкальное сопровождение – М. Нурыевым.

Другая премьера — это дебют недавнего выпускника Туркменского государственного института культуры Вейиса Рахманова. Начинающему режиссёру доверено поставить пьесу Şygyr diwany по произведению Хемры Широва.

Новая пьеса повествует о годах жизни и учёбы Махтумкули Фраги, рассказывает о том, как его бессмертные произведения находили признание и любовь в разных концах света, отмечает источник.