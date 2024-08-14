Стартовал тренинг по повышению уровня профессионализма туркменских моряков

Вчера стартовал 5-дневный тренинг по повышению навыков морского персонала агентства «Туркмендениздеряеллары» («Морские и речные пути Туркменистана») в соответствии с Конвенцией Международной морской организации о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты.

Как сообщается на сайте Агентства, тренинг организован программой USAID по торговле в Центральной Азии.

Тренинг является важным шагом в повышении уровня профессионализма туркменских моряков и обеспечении безопасности морского судоходства в регионе.

Участники получат возможность обновить свои знания и навыки в соответствии с последними требованиями международных стандартов, что позволит им более эффективно выполнять свои обязанности и способствовать развитию морской отрасли Туркменистана.

Туркменистан присоединился к Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (STCW) 4 мая 2009 года. Присоединение к этой важнейшей международной конвенции свидетельствует о приверженности страны высоким стандартам безопасности мореплавания и её активном участии в глобальном морском сообществе, отмечает источник.