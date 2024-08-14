Сердар Аннаоразов: «Алтын асыр» приехал в Индию за победой»

Защитник туркменского футбольного клуба «Алтын асыр» Сердар Аннаоразов рассказал о настрое команды перед игрой с индийским «Ист Бенгалом» в отборочном раунде второй Лиги чемпионов Азии, сообщает Jankoyer.

На предматчевой пресс-конференции в Калькутте Аннаоразов заявил:

–Наша команда полностью готова к матчу. Мы приехали в Индию с целью победить. У всех боевой настрой. Надеюсь, что мы сможем точно выполнить установку тренера и достичь желаемого результата.

Матч «Ист Бенгал» – «Алтын асыр» состоится 14 августа на стадионе «Солт Лейк» в Калькутте. Начало встречи – в 18:30 по ашхабадскому времени.

Прямую трансляцию игры будет вести индийский телеканал Zее 24 Ghanta.