Знаменитый туркменский ковёр «Конный пробег» представлен на выставке в Москве

Знаменитый туркменский ковёр «Конный пробег» представлен на выставке под названием «Ковёр историй», открывшейся во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в 7 залах музея представлена обширная коллекция ковров, созданных в 1930-1980-е годы в традиционных центрах ковроткачества России, Кавказа и Средней Азии.

Сюжет уникального туркменского ковра, сотканного в 1937 году на Ашхабадской ковровой фабрике, посвящён легендарному конному пробегу 1935 года, совершённому на скакунах ахалтекинской породы по маршруту Ашхабад-Москва. Тогда конный отряд, состоящий из тридцати всадников, за 84 дня преодолел сложнейший путь длиной 4300 километров. Маршрут пролегал через песчаную пустыню Каракумы, покрытое такырами и солончаками плато Устюрт, казахстанские степи и лесостепи России.

Исторический пробег привлёк внимание общественности, а его участники заслуженно стали национальными героями. События этого выдающегося рекорда туркменские мастерицы изобразили в ковре.

Через два года после создания ковра было изготовлено второе ковровое полотно, которое отличается от первого незначительными изменениями в деталях орнамента. Этот ковер и по сей день хранится в Ашхабаде.

Ковёр «Конный пробег», хранящийся в фондах Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, в 2014 году стал единственным экспонатом эксклюзивной выставки в Москве.

Выставка «Ковёр историй» продлится до 13 октября. Посетителей ждут познавательные лекции по истории ковроткачества, орнаменту и дизайну, а также экскурсии, отмечает источник.