Глава МИД Туркменистана встретился с Президентом Турции

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередова, находящегося с визитом в Анкаре, провел встречу с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Туркменистана передал Президенту Турции приветствия и наилучшие пожелания от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны выразили глубокое удовлетворение темпами развития сотрудничества между Туркменистаном и Турцией, подчеркнув обоюдное стремление к дальнейшему укреплению партнерства в двустороннем и многостороннем форматах. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.