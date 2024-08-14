В Ашхабад прибыли участники самого длинного в мире ралли

Несколько десятков участников третьего издания ралли İpek Yolu Rally, считающегося самым продолжительным в мире, прибыли в столицу Туркменистана. Это международное соревнование, стартовавшее 4 августа в Стамбуле, объединило пилотов из Турции, Италии, Германии, Австрии и Молдовы.

Организатором ралли выступает Ассоциация ралли «Дружба и мир Восток – Запад» при поддержке Европейского союза и Министерства иностранных дел Турции. Маршрут пролегает через восемь стран. Следующая остановка –Азербайджан, затем Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и Китай.

Президент Ассоциации Надир Серин сообщил, что в соревновании принимают участие 30 автолюбителей из семи стран. Старт ралли был дан на площади Султанахмет в Стамбуле, а финиш запланирован на 28 августа в столице Монголии Улан-Баторе.

В Ашхабаде участники ралли были приняты в официальной резиденции посольства Турции.