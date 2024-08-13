Туркменские спортсмены приняли участие в закрытии Олимпиады-2024 в Париже

Туркменские атлеты вместе с тысячами спортсменов со всего мира приняли участие в торжественной церемонии закрытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже. Шесть представителей Туркменистана, соревновавшихся в четырех видах спорта – дзюдо, легкой атлетике, плавании и тяжелой атлетике, – завершили свое выступление на главном спортивном событии четырехлетия.

Церемония закрытия была отмечена рядом ярких моментов. Олимпийский огонь был потушен спортсменами, представляющими пять континентов, а также членом команды беженцев и главой МОК Томасом Бахом. Голливудская звезда Том Круз удивил зрителей, спустившись на поле стадиона с крыши арены по тросу и символически доставив олимпийский флаг в Лос-Анджелес – город, который примет следующие летние Игры в 2028 году.

В тяжелой атлетике Давранбек Хасанбаев занял 10-е место в весовой категории до 102 кг с результатом 370 кг в двоеборье. Дзюдоисты Сердар Рахимов и Майса Пардаева остановились в шаге от четвертьфинала, выиграв по одному поединку.

Пловцы Муса Жалаев и Айнура Примова не смогли показать свои лучшие результаты на дистанциях 100 метров вольным стилем и 100 метров на спине соответственно. Легкоатлетка Валентина Мередова не прошла в полуфинал в беге на 100 метров, но улучшила свой личный результат сезона (11,95 секунды).

Теперь перед тренерским составом туркменских спортивных федераций стоит задача проанализировать итоги выступления атлетов на Олимпиаде-2024 и подготовить команду к следующим Играм, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.