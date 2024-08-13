Туркменские музыканты выступят на международных фестивалях в Германии, Узбекистане и России

В августе 2024 года творческие делегации из Туркменистана примут участие в трех крупных международных музыкальных фестивалях. Как сообщила пресс-служба Министерства культуры, 25 августа в Берлине на фестивале Young Euro Classic молодые туркменские музыканты представят национальные инструменты и мелодии в современной обработке.

С 25 по 30 августа в Самарканде пройдет XIII международный фестиваль «Шарк Тароналары», а с 17 по 31 августа в Астрахани состоится фестиваль «Каспийские сезоны», где выступит симфонический оркестр Прикаспийских государств, включающий музыкантов из Туркменистана.

На берлинском фестивале «Young Euro Classic» туркменские артисты продемонстрируют игру на национальных инструментах – дутаре, гиджаке и туйдуке, исполнив композиции известных туркменских авторов Нуры Халмамедова, Вели Мухадова и Дурды Нурыева в современной интерпретации.

Фестиваль «Шарк Тароналары» в Самарканде, проводимый раз в два года при поддержке ЮНЕСКО, является одним из главных музыкальных событий в Центральной Азии. Он направлен на сохранение и развитие музыкальных традиций народов мира, поощрение талантов и укрепление международных творческих связей.

На фестивале «Каспийские сезоны» в Астрахани запланировано оперное выступление под открытым небом в Астраханском кремле с участием звезд мировой сцены. Особенностью фестиваля станет выступление симфонического оркестра Прикаспийских государств, объединяющего музыкантов из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.

Участие туркменских музыкантов в этих престижных международных фестивалях демонстрирует растущий интерес к культуре Туркменистана и способствует укреплению культурных связей страны на международной арене.