Туркменская теннисистка на турнире в Малайзии завоевала серебро в парном разряде

14-летняя теннисистка из Туркменистана Илима Гусейнова стала серебряным призером международного турнира «Selangor Asian 14 & Under Grade A (Southeast Asia)» в Малайзии в парном разряде. Гусейнова выступала в паре с иранской спортсменкой Ханой Шабанпур. В финале турнира туркмено-иранский дуэт уступил паре Шивали Гурунг (Непал) и Са’Йа Маула (Индонезия) со счетом 3:6, 5:7, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Путь к финалу для Гусейновой и Шабанпур, сеяных под первым номером, включал победы над парами из Малайзии/Мальдив, Ирана/Малайзии и Республики Корея. В одиночном разряде Гусейнова дошла до четвертьфинала, где уступила представительнице Таиланда.

Илима Гусейнова является первой ракеткой Туркменистана и входит в четверку лучших теннисисток Азии не старше 14 лет. Она тренируется в Академии тенниса «Ашхабад» под руководством главного тренера сборной Туркменистана Мирали Гасанова. В текущем году спортсменка уже завоевала три медали на международных турнирах, включая золото в парном разряде в Индии.

Успехи Гусейновой на турнирах серии Grade A, проводимых под эгидой Азиатской теннисной федерации, позволили ей получить приглашение на престижный GSPDP Asian 14U Junior Championships 2024, который пройдет в сентябре в Камбодже с участием 24 лучших юных теннисистов Азии.