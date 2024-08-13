Президент Туркменистана и премьер-министр Японии обсудили укрепление двусторонних отношений

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Японии Фумио Кисида провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили перспективы развития туркмено-японского сотрудничества, сообщает TDH.

В ходе беседы Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан высоко ценит уровень межгосударственных отношений с Японией и придает особое значение их дальнейшему развитию по всем приоритетным направлениям. Премьер-министр Кисида, в свою очередь, выразил удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между странами.

Особое внимание в разговоре было уделено вопросам партнерства в рамках международных организаций, прежде всего Организации Объединенных Наций. Лидеры также обсудили необходимость активизации торгово-экономических контактов между Туркменистаном и Японией.