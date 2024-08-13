Необычайно оживлённо стало на центральном рынке в городе Мары

Необычайно оживлённо стало на центральном рынке Maru-şahu jahan. Именно сюда горожане и жители близлежащих сёл всегда идут с уверенностью, что смогут удачно что-то приобрести, что удовлетворило бы их запросы и, как говорится, пришлось по душе. А сейчас – здесь с утра до вечера идёт торговля: началась широкая распродажа школьных принадлежностей. Об этом сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Популярность у людей рынка Maru-şahu jahan объясняется очень просто: для посетителей здесь всегда представлен широкий выбор товаров. Можно купить практически всё, что пожелаешь. Сегодня, например, на прилавках его торговых рядов вы найдёте все дары лета – арбузы, дыни, солнечные ягоды садов и огородов, плоды цитрусовых, различные молочные и мясные полуфабрикаты.

Здесь можно приобрести тысячи всяких мелочей, так необходимых в быту.

В начале этого года на территории этого рынка появились и новые строения, в которых разместились около сотни магазинов по продаже различной электронной техники, всевозможных гаджетов, галантерейных товаров, парфюмерии и других товаров. Так, что теперь здесь ежедневно наблюдается большой наплыв покупателей.

Возможно, именно это обстоятельство сыграло не последнюю роль, когда городские власти определялись с местом открытия здесь школьного базара, с посещением которого марыйцы теперь могут решить многие вопросы, связанные с покупкой учебных принадлежностей для детей.

Одна из посетителей рынка, Эджебай Пурлиева, жительница генгешлика Akybaý Мургабского этрапа рассказывает:

– Вы знаете, я специально приехала в Мары на эту школьную ярмарку. Несмотря на то, что и у нас в этрапе полным ходом идёт торговля школьными принадлежностями, я не смогла выбрать рюкзак для своего внука. Он очень любит машины, и ему хочется, чтобы рюкзак у него был с рисунком современных спортивных автомобилей. Мой внук в этом году впервые идёт в школу. И я не могла не исполнить его желание. Вот мы и приехали с ним в Мары на эту ярмарку. Здесь, к счастью, мы нашли то, что искали. Мой внук очень доволен. Думаю, что в школу он пойдёт с хорошим настроением.

Источник отмечает, что школьные базары работают во всех регионах Марыйского велаята Туркменистана.