На востоке Туркменистана назвали победителей велаятского тура конкурса Ýaňlan, Diýarym!

В Туркменабате на сцене, которую специально установили на площади перед культурным центром города, состоялся велаятский тур национального телевизионного конкурса среди молодых певцов Ýaňlan, Diýarym!

Концерт в рамках конкурса является большим культурным событием для велаята. С начала своего проведения популярный конкурс дал путёвку на большую сцену десяткам дарований, и каждый год открываются новые имена. Посмотреть конкурс приходят жители Туркменабата и ближайших этрапов, сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Перед конкурсными исполнениями все претенденты вышли на сцену и исполнили песню Alkyşnama, написанную композитором Язмыратом Деряевым на слова народного писателя Туркменистана Довлетгелди Аннамырадова.

Далее в ходе концерта песенные номера конкурсантов показали, насколько широк диапазон тем, выбранных ими для своего выступления. Наряду с народными песнями и произведениями туркменских композиторов, ставшими классикой, прозвучали и современные композиции.

По итогам конкурса лучшими были признаны житель Халачского этрапа Сапармырат Текаев и студент Государственной академии художеств Туркменистана Сердар Джумаев из города Ходжамбаз. Они будут представлять Лебапский велаят на заключительном этапе конкурса, который пройдёт в Ашхабаде в преддверии Дня независимости страны.