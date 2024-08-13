В туркменской Авазе состоялась конференция, посвященная Дню Каспия

В отеле «Беркарар» Национальной туристической зоны «Аваза» сегодня состоялась научно-практическая конференция «Каспийское море — партнерство для устойчивого развития», посвящённая Дню Каспийского моря.

Как сообщает МИЦ, начало работы форума предварила развернувшаяся в фойе выставка, демонстрировавшая достижения Туркменистана в природоохранной сфере.

Участники конференции обсуждали вопросы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды, реализации законодательства Туркменистана по сохранению флоры и фауны Каспийского моря и соблюдения экологических стандартов в деятельности Международного морского порта Туркменбаши.

В рамках конференции — культурное мероприятие — прогулка по побережью на территории центра отдыха и здоровья «Хасыл», отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что глава Туркменистана поздравил участников конференции, посвященной Дню Каспийского моря.