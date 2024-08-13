В Лебапе проведены беседы по сохранению здоровья в жару

В Дарганатинском этрапе прошли встречи с работниками различных учреждений и предприятий, организованные Лебапским велаятским отделением Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана (НОКПТ).

К работе также были привлечены специалисты из учреждений здравоохранения, сообщает издание Jeyhun.news.

В ходе бесед с местными трудящимися были обсуждены вопросы сохранения здоровья в условиях повышенной жары. Было рекомендовано в очень жаркие дни не находиться под палящими лучами солнца, а при выходе из помещения надевать головные уборы, использовать зонты для защиты от солнца.

Также участникам бесед напомнили о важности предотвращения обезвоживания. Специалист НОКПТ и медики разъясняли необходимость употребления чистой питьевой воды и зеленого чая для поддержания водного баланса организма.

Также было рассказано, как оказать первую помощь при солнечном и тепловом ударах.