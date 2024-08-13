В Китае набирают популярность специалисты по засыпанию

В Китае появилась необычная и востребованная профессия – слипмейкер (создатель сна). Эти специалисты помогают молодым людям, страдающим от бессонницы, расслабиться и уснуть с помощью успокаивающих бесед и эмоциональной поддержки. Об этом сообщает Mail.ru со ссылкой на South China Morning Post.

Рост популярности этой профессии связан с увеличением числа молодых китайцев, испытывающих проблемы со сном. Многие из них работают в условиях жесткой культуры «996» – с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю, что приводит к стрессу и нарушениям сна.

Клиенты слипмейкеров отмечают, что возможность поделиться своими проблемами с нейтральным собеседником помогает снять эмоциональное напряжение лучше, чем разговоры с друзьями или родственниками. Освободившись от груза переживаний, людям становится легче погрузиться в сон.

Часовая ставка слипмейкера может достигать 260 юаней (36 долларов), а дневной заработок – до 30 000 юаней (около 4 200 долларов), не считая чаевых.