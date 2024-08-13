В западном регионе Туркменистана проходят мероприятия ко Дню Каспийского моря

Различные мероприятия, посвященные Дню Каспийского моря, проходят в эти дни в Балканском велаяте.

Так, познавательные викторины и конкурсы на тему охраны природы организуются для юных постояльцев детских оздоровительных центров, расположенных в Национальной туристической зоне «Аваза».

Специалисты Балканского велаятского отделения Общества охраны природы Туркменистана проводят пропагандистские мероприятия в учреждениях, предприятиях, организациях, школах Балканского велаята.

Основная цель экологической деятельности – воспитание у молодых поколений чувства любви и уважения к природе, создание стимула жить в гармонии с природой, развитие таких активных качеств, как забота и защита тех, кто о ней заботится.

Незабываемыми стали фотоконкурсы, культурные и спортивные состязания на темы, связанные с флорой и фауной Каспийского моря, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Напомним, что сегодня началась работа научно-практической конференции «Каспийское море: партнёрство для устойчивого развития».