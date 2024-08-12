Туркменистан принял участие во 2-й встрече министров транспорта стран ЦА в Астане

8 августа в Астане в преддверии VI-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии состоялась Вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии.

Во встрече приняли участие министры транспорта Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Как сообщает newscentralasia.net со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в сферах транзитных коридоров, железнодорожных и автомобильных перевозок, а также воздушного транспорта.

Министры стран региона подписали меморандум по взаимодействию стран в рамках создания благоприятной среды для привлечения инвестиций, развития инфраструктуры и совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность транспортно-логистических центров.

В рамках встречи участники посетили завод по сборке электровозов в Астане. Здесь они ознакомились с производственными возможностями локомотивостроения. Также гости приняли участие в организованном Министерством торжественном собрании в честь дня дорожников, отмечает источник.