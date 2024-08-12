Трамп анонсировал три раунда теледебатов с Харрис

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о планах провести три раунда телевизионных дебатов с вице-президентом Камалой Харрис в рамках предвыборной кампании 2024 года. Информацию о предстоящих дебатах Трамп разместил в своей социальной сети Truth Social.

Согласно заявлению Трампа, дебаты пройдут на трех крупнейших американских телеканалах:

4 сентября на Fox News в Гаррисберге, Пенсильвания

10 сентября на ABC в Филадельфии, Пенсильвания

25 сентября на NBC в Гранд-Рапидсе, Мичиган

Трамп также упомянул о планируемом «большом интервью» с предпринимателем Илоном Маском.

Важно отметить, что на момент публикации нет подтверждения от Камалы Харрис о ее участии в этих дебатах.

Ранее в этом году состоялись дебаты между Трампом и действующим президентом Джо Байденом. После этих дебатов, по словам Трампа, Байден принял решение выйти из предвыборной гонки под давлением Демократической партии.