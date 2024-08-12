Прогноз погоды в Ашхабаде на предстоящую неделю

По сравнению с прошедшей неделей, в Ашхабаде ожидается некоторое снижение температуры воздуха. Несмотря на то, что погода останется жаркой, жители города смогут ощутить небольшое облегчение.

В понедельник, 12 августа, температура достигнет пика в +37°C днем и +28°C ночью. Однако уже со вторника наметится тенденция к снижению.

С вторника по пятницу (13-16 августа) дневная температура установится на уровне +36°C, что на несколько градусов ниже, чем на прошлой неделе. Ночные температуры будут колебаться от +28°C до +30°C.

К выходным станет еще немного прохладнее. В субботу и воскресенье (17-18 августа) дневная температура опустится до +34°C, а ночная — до +26-27°C. Это заметное снижение по сравнению с предыдущими днями и прошлой неделей.

Несмотря на небольшое понижение температуры, рекомендуется продолжать соблюдать меры предосторожности в жаркую погоду: избегать длительного пребывания на солнце, пить достаточно воды и использовать средства защиты от солнечных лучей.