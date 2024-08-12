Преподаватели туркменского вуза прошли языковую стажировку в Италии и Германии

Ряд преподавателей Туркменского государственного университета имени Махтумкули прошли языковую стажировку в Италии и Германии.

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», группа преподавателей кафедры романо-германских языков ТГУ в составе Кумуш Мырадовой, Дурджемал Нурягдыевой и Айсолтан Агамырадовой прошли трёхнедельное обучение на базе Университета для иностранцев, расположенного в городе Перуджи Итальянской Республики.

В рамках учебной программы обсуждались важность развития компетенций в области многоязычия и особенности взаимодействия во время учёбы всей аудитории учащихся. На одном из занятий, организованном на тему «Онлайн-курсы итальянского языка в виртуальном мире: проект L2/LS AIDI», раскрывались особенности целевых учебных программ, используемых для создания обучающих видеороликов, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Общий цикл целевых обучающих занятий завершился такими темами, как «Лингвистическая оценка и технология» и «Оценка с использованием цифровых инструментов», во время которых рассматривались особенности и значимость образовательных курсов CELI и CILS, инициированных Университетом Перуджи, а также виды оценки знаний студентов посредством цифровых систем.

Весьма интересной была и культурная программа, которая включала экскурсии и одновременно была направлена на совершенствование навыков итальянского языка, более глубокое понимание традиций итальянского народа.

Знания, полученные по данному курсу, педагоги ТГУ намерены использовать на своих последующих вузовских занятиях по таким предметам, как «Теория и методика преподавания итальянского языка», «История итальянского языка», «История», «Итальянская литература».

Преподаватель кафедры романо-германских языков ТГУ имени Махтумкули Мяхриджемал Назарова приняла участие в работе курсов повышения квалификации по изучению немецкого языка по теме «Язык, страноведение и культурная жизнь». Данный спецкурс проходил в течение двух недель на базе Института Гёте в Берлине На курсах рассматривались особенности страноведения, обсуждались различные методы преподавания немецкого языка посредством медиаресурсов.

Одно из занятий проходило в условиях работы местного музея, чем была продиктована непосредственно тематика самого учебного урока – «Оценка музея: методическая рефлексия – значение музея в страноведении».

На другом занятии на тему «Познание страны и культуры через музыку» прошли дискуссии о важности и роли прослушивания музыки в обучении немецкому языку. В этих целях для участников стажировки было организовано посещение Берлинского музея музыкальных инструментов. В таком же ключе под наставничеством местной художницы прошло занятие на тему «Преподавание страноведения и культуры посредством графики и визуализации».

Программа обучения также включала посещение студии немецкого телеканала ZDF, где участники стажировки в качестве зрителей были задействованы в съемках программы «Доброе утро».

В учебной языковой стажировке приняли участие также педагоги из Франции, Аргентины, США, Румынии, Египта, Испании, Мексики, Китайской народной Республики и Венгрии.

Обучающая программа была дополнена просветительскими экскурсиями, в ходе которых участники посетили местные достопримечательности, были ознакомлены с рядом исторических памятников.