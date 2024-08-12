Гурбангулы Бердымухамедов предложил перенести Центр автомобильного спорта

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов во время посещения Центра автомобильного спорта Туркменистана в северной части столицы предложил переместить данный объект. Это решение было мотивировано заботой о покое граждан, проживающих в близлежащих жилых домах, а также необходимостью учитывать растущее число молодых энтузиастов автоспорта, сообщает МИЦ.

Во время визита Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с условиями, созданными для молодых спортсменов, и лично протестировал технические возможности одного из спорткаров, продемонстрировав мастерство вождения с использованием различных приёмов дрифта. В ходе беседы с руководителем Центра Национальный Лидер туркменского народа отметил, что на территории образовался своеобразный городок, включающий объекты Государственной службы дорожной инспекции МВД, жилые дома для военных и сотрудников правоохранительных органов, а также центр для проведения массовых мероприятий.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что после определения нового места расположения комплекса он передаст соответствующее предложение Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами страны, Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

Руководитель Центра выразил признательность за данный совет, отметив его историческую значимость.