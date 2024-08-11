Туркменский тяжелоатлет Давранбек Хасанбаев выступит на Олимпиаде в Париже

Сегодня, в 15-й день Олимпийских игр в Париже, туркменский тяжелоатлет Давранбек Хасанбаев примет участие в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 102 кг. Выступление спортсмена начнется в 14:30 по ашхабадскому времени, и его можно будет посмотреть в прямом эфире на официальном сайте Олимпиады olympics.com.

Хасанбаев завоевал путевку на Олимпиаду, заняв 5-е место в сумме двоеборья на Кубке мира в Пхукете (Таиланд). Особенно успешно он выступил в рывке, завоевав золотую медаль с результатом 187 кг. Спортсмен начал свою карьеру в Дашогузском велаяте и сейчас тренируется под руководством главного тренера национальной сборной Мансура Реджепова.