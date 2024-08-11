Туркменистан принял участие в обсуждении подготовки 17-го форума «ЦА — Республика Корея»

Посол Туркменистана в Сеуле Бегенч Дурдыев принял участие в 15-м заседании Исполнительного комитета секретариата Форума сотрудничества «Центральная Азия — Республика Корея», которое состоялось 8 августа в главном здании МИД Республики Корея.

Члены исполкома, состоящего из послов стран Центральной Азии и Генерального директора Бюро по делам Северо-Восточной и Центральной Азии МИД Республики Корея, обсудили организационные вопросы, связанные с проведением 17-го Форума сотрудничества, который планируется организовать осенью этого года в Сеуле.

Участники встречи также обсудили вопросы, связанные с повесткой дня предстоящего Форума, а также план работы Форума «Центральная Азия-Республика Корея» на 2025 год, сообщается на сайте туркменского посольства в Сеуле.