Сулейман Мухадов дебютировал за «Алай» в матче с «Дордоем»

Туркменский нападающий Сулейман Мухадов впервые вышел на поле в составе ошского «Алая» в матче 16-го тура чемпионата Кыргызстана против бишкекского «Дордоя». Дебют состоялся во втором тайме встречи, завершившейся нулевой ничьей. Матч, прошедший 7 августа, был одним из самых ожидаемых в туре и известен как «Элдик Классико».

Ранее «Алай» объявил о переходе Мухадова до конца сезона 2024 года. В первой половине текущего чемпионата форвард выступал за «Абдыш-Ату», где отметился четырьмя забитыми мячами.

После 16 туров лидером Кыргызской Премьер-лиги остается «Абдыш-Ата» с 43 очками. На втором месте идет «Дордой» (38 очков), за ним следуют «Мурас Юнайтед» (30 очков) и «Алай» (27 очков).

В следующем туре, запланированном на 12 августа, «Алай» примет «Ошму-Алдиер». «Абдыш-Ата» пропустит игру 17-го тура из-за участия в квалификации Лиги вызова АФК 13 августа.