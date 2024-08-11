Проявление олимпийского духа: туркменская бегунья помогла упавшей сопернице на Играх в Париже

Валентина Мередова из Туркменистана продемонстрировала истинный олимпийский дух во время первого раунда женского спринта на 100 метров на Олимпийских играх в Париже. Несмотря на успешное прохождение в следующий этап соревнований, 39-летняя спортсменка вернулась на дорожку, чтобы помочь травмированной сопернице из Южного Судана.

Инцидент произошел 2 августа, когда Люсия Морис из Южного Судана упала примерно на 70-м метре дистанции. Мередова, финишировавшая четвертой в забеге, вместе с Силиной Пха Апхай из Лаоса, прибежавшей шестой, немедленно вернулись, чтобы оказать помощь пострадавшей спортсменке. Они оставались с Морис до прибытия медицинских работников и эвакуации ее на носилках.

Валентина Мередова, которой в сентябре исполнится 40 лет, является одной из самых опытных участниц Олимпиады в Париже. За 27 лет в легкой атлетике она установила рекорды Туркменистана в беге на 60 метров (7,44 секунды) в помещении и на 100 метров (11,56 секунды). Мередова участвовала в многочисленных международных соревнованиях, включая чемпионаты мира, Азии и Азиатские игры.

На Олимпиаде в Париже Мередова стартовала в предварительном раунде, где финишировала с результатом 12,01 секунды, заняв 16-е место в общем зачете и пройдя в основной раунд. В основном раунде она улучшила свой результат до 11,95 секунды, что стало ее лучшим показателем в текущем сезоне. Однако этого оказалось недостаточно для выхода в полуфинал.

Несмотря на то, что Валентина не смогла пробиться в финал соревнований, ее выступление на Олимпиаде заслуживает уважения. Особенно учитывая, что она является единственной спортсменкой в туркменской команде, ранее выступавшей на Олимпийских играх (в 2008 году в Пекине).

Этот благородный поступок Мередовой привлек внимание американского спортивного журнала Sports Illustrated, который отметил его как яркий пример спортивного духа на Олимпиаде. Ее действия демонстрируют, что взаимопомощь и сострадание превыше спортивных достижений.