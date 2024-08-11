Новый туркмено-узбекский фильм о Махтумкули представят на фестивале «Коркут Ата»

Большая творческая команда туркменских и узбекских кинематографистов ведет совместную работу по созданию полнометражного художественного фильма, посвященного жизненному и творческому пути поэта-классика и мыслителя Махтумкули Фраги.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», новую картину планируется представить на международном кинофестивале «Коркут Ата», который намечено провести в Туркменистане в начале ноября этого года.

Уже отсняты 40 минут ленты, съемки которых проходили в Туркменистане в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята и местечке Гурыховдан. В настоящее время создаются декорации и продолжаются съемки в Узбекистане — Бухаре и Хиве.

Режиссером-постановщиком фильма является известный узбекский кинематографист Музаффархан Эркинов, со стороны «Туркменфильма» соавторами сценария выступили Оре Дашгынов и Рахымберди Аннагулыев и ещё два узбекских автора.