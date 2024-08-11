Конференция и выставка, посвященные национальным ремёслам, прошли в Ашхабаде

В Ашхабаде на площадке Музея изобразительных искусств состоялась научно-практическая конференция «Вопросы становления национальных ремёсел и мировая практика», а в ее рамках была организована выставка работ народно-прикладного творчества.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», цель конференции – актуализация традиционных народных ремёсел, создание условий для развития и сохранения декоративно-прикладного искусства в современном обществе.

На конференции выступили: директор Музея изобразительных искусств Исмаил Оразов, начальник отдела нематериального культурного наследия Министерства культуры Туркменистана Джамиля Курбанова.

Мастера-прикладники выступили с презентациями на тему важности сохранения и передачи национальной культуры через опыт своей ремесленной деятельности молодому поколению. В планах мастерового сообщества – создание Центра ремесленничества в Туркменистане.

Продолжением конференции «Вопросы становления национальных ремёсел и мировая практика» стала выставка работ народно-прикладного искусства, которая состоялась в конференц-зале музея.

16 мастеров Туркменистана поделились своим рукодельным мастерством по таким направлениям как ювелирное искусство, кожевенное дело, украшения и аксессуары из вышивки, мир игрушки и другим, отмечает источник.