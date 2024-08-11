В Туркменистане объявлен конкурс среди педагогов

В Туркменистане среди педагогов объявлен конкурс лучших комплексных решений для электронного обучения.

Организатор конкурса — Министерство образования Туркменистана.

Как сообщает издание «Туркменистан: золотой век», к участию приглашаются преподаватели, научно-педагогические сотрудники и другие специалисты высших и средних профессиональных учебных заведений Туркменистана.

Цель конкурса – развитие комплексного электронного обучения с применением передовых технологий электронного и дистанционного обучения.

Конкурс проводится по трем направлениям: технология и экономика; гуманитарные науки, культура и искусство, здоровье и спорт; точные и естественные науки.

Конкурсные работы будут оцениваться по таким критериям как четкость и ясность образцов комплексных программ электронного обучения, актуальность, оригинальность решений для е-обучения, полнота содержания работ, новизна, значимость представленных программ обучения, наличие элементов мультимедиа, анимации, применение AR/VR технологий и другим.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте Министерства образования Туркменистана.

Контактные телефоны: (+99312) 44-84-88; 44-86-06.