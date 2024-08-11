В Техасе создали крупнейший жилой комплекс с помощью 3D-печати

В штате Техас (США) завершается строительство самого масштабного в мире жилого района, созданного с использованием 3D-принтера Vulcan. Этот гигантский аппарат шириной почти 14 метров и весом 4,75 тонны возводит 100 домов в поселке Wolf Ranch недалеко от Джорджтауна, сообщает РБК Life со ссылкой на Reuters.

Проект стартовал в ноябре 2022 года. Технология 3D-печати домов обещает ряд преимуществ: более высокую скорость строительства, меньшие затраты, сокращение количества рабочих на площадке и минимизацию строительных отходов.

Процесс строительства включает использование специальной смеси из бетона, воды, песка и добавок. Принтер послойно наносит эту смесь, создавая стены с уникальной фактурой. Возведение одноэтажного дома с 3-4 спальнями занимает около трех недель. При этом фундамент и крыша устанавливаются традиционным способом.

Разработчики утверждают, что стены, созданные по этой технологии, обладают высокой устойчивостью к влаге, плесени, термитам и экстремальным погодным явлениям. Первые жильцы уже оценили преимущества таких домов, отмечая их прочность и способность сохранять прохладу в жаркую погоду.

Однако выявился и недостаток: толстые стены затрудняют прохождение Wi-Fi сигнала. Для решения этой проблемы жильцам приходится использовать специальные ячеистые Wi-Fi системы.

Стоимость домов в Wolf Ranch колеблется от 450 до 600 тысяч долларов. На данный момент продано более четверти из 100 домов.

Компания ICON, стоящая за этим проектом, планирует в будущем применить свои технологии для строительства на Луне. NASA уже заключило с ней контракт на разработку системы для создания лунной инфраструктуры в рамках программы Artemis.