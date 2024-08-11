В городе Туркменбаши проведена конференция в честь Международного дня Каспийского моря

В отеле «Чарлак» города Туркменбаши была проведена конференция, посвященная Международному дню Каспийского моря, который отмечается 12 августа. Организатор конференции — Агентство «Туркмендениздеряеллары» («Морские и речные пути Туркменистана»). Об этом сообщается на сайте Агентства.

В конференции приняли участие специалисты «Туркмендениздеряеллары», представители Совета Молодежной организации имени «Махтумкули» города Туркменбаши, а также сотрудники службы Каспийского экологического контроля города.

Участники отметили огромный вклад Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в обеспечение экологической безопасности Каспийского моря, устойчивого развития и сохранение достижений экологической политики страны.

С гордостью было отмечено присвоение Туркменбашинскому международному морскому порту сертификата «Зеленый порт», отмечает источник.

12 августа 2006 года вступила в силу Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция), а в 2018 году была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Документ содержит договоренность об основных принципах и порядке взаимодействия пяти прибрежных государств Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана.