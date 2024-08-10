Шавкат Мирзиёев предложил взаимно признавать ID-карты в Центральной Азии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой взаимного признания ID-карт между странами Центральной Азии. Это предложение прозвучало во время его выступления на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Астане, сообщает kun.uz.

«В целях расширения туристического обмена предлагаем изучить вопрос взаимного признания национальных ID-карт и разработки массовых туристических продуктов по принципу ‘Один тур – весь регион'», — заявил Мирзиёев.

Президент Узбекистана подчеркнул, что туристический сектор становится новым драйвером регионального партнерства в Центральной Азии.

Стоит отметить, что подобная система уже действует между Кыргызстаном и Узбекистаном. С 1 сентября 2023 года граждане этих двух стран могут использовать ID-карты для въезда, выезда, передвижения и пребывания на территории обоих государств.