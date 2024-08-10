Туркменские тренеры завершают курс для получения лицензии PRO АФК

В Ашхабаде проходит заключительный этап тренерских курсов уровня PRO Азиатской футбольной конфедерации (АФК). С 29 июля по 14 августа ведущие туркменские специалисты, включая главного тренера национальной сборной Мергена Оразова, проходят финальные модули обучения и сдают экзамены для получения высшей тренерской квалификации – лицензии PRO АФК.

Годичный курс, начавшийся 21 августа 2023 года, проводится под руководством инструктора УЕФА Геннадия Скуртула. За ходом заключительного этапа наблюдают представители АФК: Вилхелмус Куверманс, руководитель Технического отдела тренерских курсов, и Усмон Тошев, советник руководителя отдела.

Программа обучения состоит из восьми модулей, разделенных на четыре этапа. Теоретическая часть проходит в гостинице «Йылдыз», а практические занятия – на стадионе «Ашхабад». Куверманс, чемпион Европы 1988 года в составе сборной Нидерландов, высоко оценил результаты курса и его потенциальное влияние на развитие туркменского футбола.

Среди участников курса – главный тренер женской сборной Туркменистана Камиль Мингазов, главный тренер «Алтын асыра» Язкули Ходжагельдыев и другие ведущие специалисты страны. Успешное завершение курса и получение лицензии PRO АФК станет важным шагом в повышении квалификации футбольных тренеров Туркменистана и может способствовать улучшению качества подготовки национальных футбольных команд.