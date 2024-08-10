Туркменская конная группа «Галкыныш» выступит на празднике независимости ОАЭ

Знаменитая Группа национальных конных игр «Галкыныш» примет участие в праздновании 53-й годовщины независимости Объединенных Арабских Эмиратов, отмечаемой 2 декабря.

Данный вопрос обсуждался вчера в ходе встречи чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана Сердармаммета Караджаева со старшим менеджером Общества арабских скакунов ОАЭ Зайтоном Аль-Мансури, сообщает sng.today со ссылкой на пресс-службу туркменского посольства в Абу-Даби.

Встреча проходила в здании туркменской дипмиссии.

Выразив уверенность в том, что визит укрепит двусторонние культурные связи, эмиратская сторона сообщила, что с группой «Галкыныш» активно ведётся работа по организационным вопросам.

Для гостей в Посольстве была организована презентация города Аркадага и функционирующей там Международной академии коневодства имени Аба Аннаева, отмечает источник.