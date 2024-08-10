Сердар Бердымухамедов пригласил глав ЦА на Международный форум к 300-летию Махтумкули

В октябре этого года Туркменистан станет местом проведения Международного форума, посвященного 300-летнему юбилею великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов пригласил глав государств Центральной Азии принять участие в этом значимом мероприятии, подчеркнув его важность для международного диалога, сообщает TDH.

Выступая на Шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Астане, Сердар Бердымухамедов отметил, что форум под названием «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа современного мира и развития» станет площадкой для обсуждения глобальных политических, социокультурных и геоэкономических вопросов. По словам Президента Туркменистана, это мероприятие не только дань уважения Махтумкули, но и возможность для конструктивного диалога о будущем мира.

Особое внимание Сердар Бердымухамедов уделил значимости участия центральноазиатских государств в форуме, подчеркнув важность того, чтобы их позиции были услышаны и поняты международным сообществом.