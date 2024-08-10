Президент Туркменистана призвал к развитию транспортных коридоров в Центральной Азии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступил с инициативой по развитию транспортно-коммуникационного сектора в Центральной Азии на Шестой Консультативной встрече глав государств региона в Астане. Он подчеркнул необходимость создания новых транспортно-транзитных коридоров, связывающих Азию и Европу, и призвал страны региона к активному участию в этих процессах, сообщает TDH.

Сердар Бердымухамедов отметил, что успешное экономическое развитие региона возможно через тесное и взаимовыгодное партнерство. Он предложил странам Центральной Азии приступить к практическому осуществлению задач по созданию современной логистики, гармонизации законодательств и взаимному предоставлению таможенных и тарифных преференций.

Президент Туркменистана также выделил энергетику как одно из приоритетных направлений сотрудничества. Он подчеркнул важность обеспечения растущих энергетических потребностей государств региона с учетом развития промышленности и сельского хозяйства. Сердар Бердымухамедов призвал к созданию системы, которая гарантировала бы энергетическую безопасность стран Центральной Азии в условиях нестабильности мирового энергетического рынка.

«Не в последнюю очередь, такая система должна гарантировать наши страны от возможных негативных сценариев на мировом энергетическом рынке, минимизировать их последствия, создать необходимый запас прочности национальных энергосистем на случай непредвиденных обстоятельств техногенного и природного характера», – заявил глава государства.

Среди других перспективных направлений сотрудничества были названы расширение торговли, промышленная кооперация и развитие партнерства в сфере малого и среднего предпринимательства.