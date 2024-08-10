Президент Туркменистана выступил за сохранение стабильности Центральной Азии

Выступая на Шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Астане, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность сохранения мира, согласия и стабильности в регионе на фоне сложной мировой обстановки. Он призвал страны Центральной Азии противостоять попыткам втягивания региона в сферы влияния и конфликты, сохраняя при этом свою самобытность и право на самостоятельный выбор пути развития, передает TDH.

Сердар Бердымухамедов отметил схожесть позиций стран региона в стремлении к процветанию и интеграции в глобальные связи при сохранении своей идентичности. По его словам, только такой подход обеспечит достойное будущее для государств и народов Центральной Азии.