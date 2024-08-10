Президент Туркменистана выступает за сохранение консультативного формата встреч глав ЦА

На Шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Астане Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность сохранения изначального смысла и предназначения этих встреч, передает TDH.

Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан, как инициатор данного формата встреч на высшем уровне, исходит из того, что они должны носить именно консультативный характер. По его мнению, такой подход позволяет иметь более объективное и широкое представление о ходе взаимодействия между странами региона.

«Полагаю, что изначальный смысл и предназначение Консультативных встреч должен быть сохранен. Создание в их рамках каких-то многосторонних структур и институций, на наш взгляд, нецелесообразно. Мы прекрасно понимаем друг друга, каждая наша встреча завершается ясным итоговым документом, на основе которого мы работаем дальше. Полагаем, что и с политической, и с практической точек зрения нет нужды обременять созданный формат учреждением дополнительных надстроек», – подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.

Президент Туркменистана также подчеркнул важность участия в этих встречах только глав государств Центральной Азии, что обусловлено сугубо региональной тематикой пятистороннего политического диалога. Он отметил, что ежегодные встречи позволяют вести конструктивный, открытый и доверительный диалог, «сверять часы» и принимать конкретные решения по насущным вопросам взаимодействия.